В Волжском районе пропала 20-летняя Диана Оганесян
Девушку ищут с 15 октября
Диана Оганесян
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В Волжском районе Саратова пропала 20-летняя Диана Оганесян.
Как рассказали «КП-Саратов» в поисковом отряде «Лиза Алерт», девушка числится без вести пропавшей с 15 октября.
Диана Оганесян худощавого телосложения, ее рост составляет 170 см. У девушки черные волосы до плеч и черные глаза. Имеется особая примета — небольшой шрам над правой бровью.
На момент пропажи она была одета в черную кожаную куртку, голубой свитер, черные брюки и черные ботинки на шнуровке. С собой носила черный кожаный рюкзак.