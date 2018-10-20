2018-10-20T10:39:38+03:00
Происшествия

В Волжском районе пропала 20-летняя Диана Оганесян

Девушку ищут с 15 октября
Екатерина Семенова
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Диана ОганесянДиана Оганесян
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В Волжском районе Саратова пропала 20-летняя Диана Оганесян.

Как рассказали «КП-Саратов» в поисковом отряде «Лиза Алерт», девушка числится без вести пропавшей с 15 октября.

Диана Оганесян худощавого телосложения, ее рост составляет 170 см. У девушки черные волосы до плеч и черные глаза. Имеется особая примета — небольшой шрам над правой бровью.

На момент пропажи она была одета в черную кожаную куртку, голубой свитер, черные брюки и черные ботинки на шнуровке. С собой носила черный кожаный рюкзак.

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