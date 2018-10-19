Под Саратовом полыхал пожар в пятиэтажном доме

19 Окт. 21:23 2018-10-19T21:23:44+03:00

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В поселке Красный Текстильщик пожарные ликвидировали возгорание в 5-этажном доме.

Как рассказали корреспонденту «КП-Саратов» в пресс-службе регионального МЧС, сигнал о пожаре поступил в 20.48.

Сообщалось о возгорании в 5-этажном доме на улице Калинина в поселке Красный Текстильщик Саратовского района.

- Это не общежитие, здание давно выведено в разряд многоквартирных жилых домов. Произошло сильное задымление в подъезде, в ходе тушение пожарные эвакуировали из дома 20 жильцов. Выяснилось, что в квартире на пятом этаже горели вещи на площади в 7 кв. метров. Несмотря на небольшой очаг возгорания, к дому приехали 5 пожарных машин с расчетами – все-таки многоэтажный жилой дом, — сообщили корреспонденту «КП-Саратов» в пресс-службе регионального МЧС.

На пожаре, который был ликвидирован в 21.28, никто серьезно не пострадал. Один мужчина сильно надышался дымом, помощь ему оказали прибывшие на место возгорания медики.

Причины возникновения пожара пока выясняются.