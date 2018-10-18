Пятеро пьяных пострадали под Саратовом в аварии
Сотрудники облспаса пришли им на помощь
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В Марксовском районе Саратовской области произошла авария. На дороге, ведущей к турбазе «Политехник», водитель ВАЗ-2112 слетел в кювет и врезался в дерево.
- Причина аварии — потеря управления. Предположительно, он и четыре пассажира в машине были пьяны, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.
На место аварии прибыли сотрудники облспаса. Они вытащили зажатого мужчину из транспорта и отключили у машины аккумулятор.
«Скорая помощь» госпитализировала всех пострадавших.
Обстоятельства ЧП выясняются.