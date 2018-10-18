Пятеро пьяных пострадали под Саратовом в аварии

СЕГОДНЯ 18:57 2018-10-18T18:57:35+03:00

Сотрудники облспаса пришли им на помощь

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В Марксовском районе Саратовской области произошла авария. На дороге, ведущей к турбазе «Политехник», водитель ВАЗ-2112 слетел в кювет и врезался в дерево.

- Причина аварии — потеря управления. Предположительно, он и четыре пассажира в машине были пьяны, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

На место аварии прибыли сотрудники облспаса. Они вытащили зажатого мужчину из транспорта и отключили у машины аккумулятор.

«Скорая помощь» госпитализировала всех пострадавших.

Обстоятельства ЧП выясняются.