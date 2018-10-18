2018-10-18T16:58:13+03:00
Недвижимость

С карт должников «ЭнергосбыТ Плюс» принудительно списано более 30 млн рублей

Санкции коснулись 4,8 тыс. клиентов компании
Екатерина Семенова
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С должников за отопление и горячую воду перед саратовским филиалом «Т Плюс» в рамках исполнительного производства с начала этого года принудительно списано 31,2 млн рублей. Санкции коснулись 4,8 тыс. физических лиц — клиентов компании.

В рамках действующего законодательства принудительное списание средств за долги по отоплению и горячему водоснабжению проводится после решения суда. Если клиент добровольно не погашает задолженность, то после возбуждения исполнительного производства к делу подключаются судебные приставы. Они инициируют запросы в действующие банки для принудительного погашения долгов с банковских карт должников, а также их сберегательных вкладов.

Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что в случае судебных разбирательств, помимо взыскания основной суммы долга, клиенту придется дополнительно оплатить все судебные издержки претензионно-исковой работы, а также начисленные пени за просрочку платежей. В таком случае должник может дополнительно причинить ущерб собственному бюджету минимум на 30% от суммы долга.

Энергетики призывают добровольно погасить все имеющиеся долги. О способах урегулирования задолженности в досудебном порядке можно уточнить у специалистов филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в Саратове — улица Чернышевского, 122, контактные телефоны: 8(8452) 98-65-09, 98-68-00. В Энгельсе — улица Пионерская, 80, телефон: 8 (8453) 54-42-75. В Балакове — проспект Героев, 23, контактный телефон: (8453) 32-20-20.

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