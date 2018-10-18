Детско-юношеской библиотеке Петровска дали имя писателя Сергея Михалкова

СЕГОДНЯ 13:51 2018-10-18T14:09:12+03:00

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Сегодня в Петровске произошло знаковое событие. Как сообщили «КП-Саратов» в петровской администрации, местной детско-юношеской библиотеке присвоено имя известного писателя и поэта, автора детских стихов Сергея Михалкова.

Для участия в торжественной церемонии, посвященной этому событию, в Петровск приехали почетные гости: внук Сергея Михалкова — российский режиссер и продюсер Егор Кончаловский, координатор проекта «Сегодня — дети, завтра – народ» Российского фонда культуры Надежда Ерохина, заместитель министра культуры Саратовской области Светлана Каляева и другие.

Глава района Денис Фадеев и начальник управления культуры Алексей Карташов поблагодарили всех, кто поддержал инициативу о присвоении имени известного писателя и поэта библиотеке нашего города, кто помог в осуществлении этой идеи.

Почетное право открытия именной доски, сообщающей, что теперь детско-юношеская библиотека Петровска носит имя одного из наиболее известных детских писателей Сергея Михалкова, предоставили его внуку — режиссеру и продюсеру Егору Кончаловскому и активным юным читателям Арине Гугниной и Денису Пиянзину.