2018-10-17T17:15:34+03:00
Общество

Николай Панков выразил соболезнования родственникам погибших в Керчи

Депутат Госдумы уверен, что будут незамедлительно установлены причины трагедии
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» пост с соболезнованием родным и близким погибших в Керчи.

- Страшная трагедия в Керчи потрясла страну. Погибли и пострадали люди, наши дети. Вдвойне тяжелее от того, что это произошло в образовательном учреждении. Организаторы теракта нанесли подлый удар по самому дорогому, что у нас есть, — по детям. Уверен, что будут незамедлительно установлены причины произошедшего и приняты жесткие меры — вопрос на личном контроле у нашего президента Владимира Путина. Искренние соболезнования родным и близким погибших, пострадавшим, всем крымчанам, — написал он.

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