Вступил в силу приговор саратовским убийцам
В Саратове вступил в силу приговор двум убийцам, зарезавшим своего товарища за 100 тыс. рублей.
Из-за отсутствия улик дело могло перейти в разряд нераскрытых, однако благодаря следователям-криминалистам дело было раскрыто.
История преступления началась в 2017 году в ночь с 24 на 25 апреля, когда, по словам очевидцев, трое мужчин сели в одну машину ВАЗ-2112, но после этого один из них бесследно исчез.
- Когда родители спрашивали товарищей своего пропавшего сына, где они его высадили, те отвечали, что тот вышел из машины в районе остановки «3-я Дачная» и больше его не видели, — рассказал «КП-Саратов» следователь по особо важным делам СУ СК РФ по Саратовской области Сергей Мазурык.
Только спустя две недели тело пропавшего мужчины с многочисленными ножевыми ранениями было найдено в лесопосадках Татищевского района.
С этого момента основными подозреваемыми стали товарищи потерпевшего, которые ехали с ним в одном автомобиле и были последними, кто видел его живым.
Это были ранее судимые Азим Рагимов и Андрей Шварц. Во время допросов оба подозреваемых вели себя невозмутимо, как опытные преступники и требовали неопровержимых доказательств.
Азим Рагимов
Однако найти улики было не просто, так как со дня убийства прошло много времени, а все следы крови в автомобиле были тщательно смыты.
Когда расследование убийства зашло в «тупик» — выручили криминалисты.
Андрей Шварц
При обследовании автомобиля, на котором в последний раз видели потерпевшего, следователь-криминалист СУ СК РФ по Саратовской области Владимир Анисимов с помощью источника экспертного света, обнаруживающего биологические следы, в том числе кровь, предложил снять обшивку с задней двери автомобиля и отправить ее на молекулярно-генетическую экспертизу.
Действительно, после тщательного исследования эксперты обнаружили на обшивке ВАЗ-2112 следы крови убитого. Это и стало неопровержимым доказательством причастности к убийству Рагимова и Шварца.
Как выяснилось, мотивом для преступления стали 100 тыс. рублей, которые в тот день родители убитого передали сыну. Рагимов и Шварц, зная об этом, решили ими завладеть и с этой целью совершили убийство.
Суд признал обоих преступников виновными и приговорил Рагимова к 18 годам, а Шварца к 16 годам лишения свободы.