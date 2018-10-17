Вступил в силу приговор саратовским убийцам

СЕГОДНЯ 14:10 2018-10-17T16:37:17+03:00

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В Саратове вступил в силу приговор двум убийцам, зарезавшим своего товарища за 100 тыс. рублей.

Из-за отсутствия улик дело могло перейти в разряд нераскрытых, однако благодаря следователям-криминалистам дело было раскрыто.

История преступления началась в 2017 году в ночь с 24 на 25 апреля, когда, по словам очевидцев, трое мужчин сели в одну машину ВАЗ-2112, но после этого один из них бесследно исчез.

- Когда родители спрашивали товарищей своего пропавшего сына, где они его высадили, те отвечали, что тот вышел из машины в районе остановки «3-я Дачная» и больше его не видели, — рассказал «КП-Саратов» следователь по особо важным делам СУ СК РФ по Саратовской области Сергей Мазурык.

Только спустя две недели тело пропавшего мужчины с многочисленными ножевыми ранениями было найдено в лесопосадках Татищевского района.

С этого момента основными подозреваемыми стали товарищи потерпевшего, которые ехали с ним в одном автомобиле и были последними, кто видел его живым.

Это были ранее судимые Азим Рагимов и Андрей Шварц. Во время допросов оба подозреваемых вели себя невозмутимо, как опытные преступники и требовали неопровержимых доказательств.

Азим Рагимов

Однако найти улики было не просто, так как со дня убийства прошло много времени, а все следы крови в автомобиле были тщательно смыты.

Когда расследование убийства зашло в «тупик» — выручили криминалисты.

Андрей Шварц

При обследовании автомобиля, на котором в последний раз видели потерпевшего, следователь-криминалист СУ СК РФ по Саратовской области Владимир Анисимов с помощью источника экспертного света, обнаруживающего биологические следы, в том числе кровь, предложил снять обшивку с задней двери автомобиля и отправить ее на молекулярно-генетическую экспертизу.

Действительно, после тщательного исследования эксперты обнаружили на обшивке ВАЗ-2112 следы крови убитого. Это и стало неопровержимым доказательством причастности к убийству Рагимова и Шварца.

Как выяснилось, мотивом для преступления стали 100 тыс. рублей, которые в тот день родители убитого передали сыну. Рагимов и Шварц, зная об этом, решили ими завладеть и с этой целью совершили убийство.

Суд признал обоих преступников виновными и приговорил Рагимова к 18 годам, а Шварца к 16 годам лишения свободы.