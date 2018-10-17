Теплосети Саратова отдадут в концессию

СЕГОДНЯ 10:16 2018-10-17T10:42:13+03:00

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На пресс-конференции в компании «Т Плюс» министр строительства и ЖКХ Саратовской области отметил, что большинство аварий происходит на небольших участках внутриквартальных сетей. Сейчас «Т Плюс» не может ремонтировать их, не имеет права, эти коммуникации находятся на балансе городской администрации.

- Весной губернатор и руководство компании достигли договоренности, чтобы передать все эти небольшие сети «Т Плюс». Летом мэрия вела работу по инвентаризации внутриквартальных сетей. В ближайшее время будут завершены все юридические формальности по передаче и компания сможет включать их в свою инвестпрограмму, — заявил Дмитрий Тепин.

Что касается сроков заключения договора о концессии. Тепин пояснил, что сначала пройдет процесс публичного предложения, период его рассмотрения — два месяца. Затем, если не будет жалоб и иных конкурентных заявок, то в течение двух–шести месяцев мелкие внутриквартальные сети отойдут «Т Плюс».

Напомним, ранее в концессию в Саратове передали «Водоканал» и систему сбора и вывоза мусора.

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