Юлия Литневская: Верьте в себя и свою команду!

СЕГОДНЯ 21:45 2018-10-16T21:45:24+03:00

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Заместитель председателя комитета Саратовской областной Думы по спорту, туризму и делам молодежи Юлия Литневская вручила благодарственные письма юным хоккеистам, победителям Международного турнира «Кубок Мышкина 2018» и Открытого областного турнира по хоккею, посвященного «Дню Учителя».

Детская команда из Саратова «Кристалл-2009» одержала победу в Ульяновске, где прошел Открытый турнир по хоккею, посвященный «Дню учителя» среди команд 2009 года рождения. В состязании приняли участие 5 команд из Ульяновска, Самары, Саратова и Рузаевки. Команда «Кристалл-2009» выиграла турнир, одержав победу во всех матчах.

Также команда «Кристалл-2009» стала победителем Международного турнира «Кубок Мышкина 2018», проходившего в городе Москва. В финале, обыграв московскую команду «HC Greenworks 2009» со счетом 7:5. Всего в турнире приняли участие 12 команд из Москвы, Московской области, Донецка, Твери, Саратова, Севастополя и Минска.

Лучшим бомбардиром турнира признан Илья Полутов, лучшим снайпером стал Всеволод Кокорин, а приз лучшего вратаря по праву завоевал Артем Фатеев.

- Мы победили! Спасибо нашим тренерам Алексею Александровичу Кривоножкину и Виктору Сергеевичу Жукову, которые нас поддержали, а также отличной игре вратаря Артема Фатеева и слаженной игре всей нашей команды, — сказал бомбардир Илья Полутов.

Заместитель председателя комитета Саратовской областной Думы по спорту, туризму и делам молодежи Юлия Литневская поблагодарила ребят за победу.

- Сегодня вы побеждаете в юношеских турнирах, но скоро, уверена, сможете стать звездами мирового хоккея. Спасибо, что прославляете нашу родную область победами. Верьте в себя и свою команду, — сказала она, а также вручила каждому участнику команды «Кристалл-2009» благодарственные письма.

- Совсем недавно эта команда с триумфом выиграла Международный турнир «Кубок Мышкина 2018», а ведь эти ребята тоже начинали с малого: гоняли шайбу во дворе, летом играли в футбол. Кто знает, может быть, среди сегодняшних чемпионов есть будущие Олимпийские звезды, — отметил председатель родительского комитета ГАУСО «Спортивная Школа Олимпийского Резерва по хоккею «Кристалл» Рустам Абляев.