Директор психдиспансера пытался рассказать саратовскому правительству об откачке выгребных ям

СЕГОДНЯ 16:58 2018-10-16T17:26:15+03:00

Первый зампред Вадим Ойкин заявил, что при обсуждении бюджета нужно говорить о других показателях

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В правительстве Саратовской области, на публичных слушаниях по бюджету, было отмечено, что планируется увеличить число вылетов санавиации.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», сейчас в плане 20 вылетов санавиации, в следующем году планируется увеличить до 150.

По словам замминистра здравоохранения Сергея Заречнева, на новый онкоцентр будет потрачено 7,2 млрд рублей. При этом в нем будет только 20 круглосуточных коек.

Первый зампред правительства Вадим Ойкин оборвал доклад и потребовал анализа ситуации и развития в будущем системы здравоохранения с учетом планируемых параметров бюджета, а не «россыпь цифр».

- Люди сидят и ничего не понимают, нужен анализ тенденций, короткий и ясный, — заявил он.

Чиновник минздрава попросил возможность договорить «буквально три слова». Получив согласие, он закончил изначальный доклад, так и не сделав попытку анализа.

- У вас все? Садитесь, — махнул чиновнику зампред Вадим Ойкин.

То же самое повторилось и с последующими выступлениями. Каждому чиновнику и руководителю, выходившему на трибуну, Ойкин советовал говорить о тенденциях и анализе бюджетной политики в его сфере. Выступающие говорили о частностях, а директор районного психдиспансера вынудил Ойкина прямо выразить недовольство ходом обсуждения бюджета региона.

- Нам очень интересно, как вы регулируете тарифы на откачку выгребных ям, но мы не об этом должны сейчас говорить, — сыронизировал Ойкин.

В итоге «обсуждение» бюджета области с общественностью обернулось двумя часами докладов чиновников и двумя короткими выступлениями общественности от Общественной палаты и Союза журналистов, которые попросили добавить денег в бюджет для их сфер деятельности.