Саратовский директор интернет-провайдера скрыл налоги на 5,5 млн рублей
Его оштрафовали на 200 тыс. рублей и наложили арест на имущество на сумму более 6 млн
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В Саратове осудили директора ООО «Интрокомм.ру», которое занимается проведением интернета. Станислава Сластунина признали виновным в уклонении от уплаты налогов на 5,5 млн.
- Такую сумму он «накопил» в период с 2015 по 2016 год. Осужденный включал в декларации ложные сведения по сделкам с фиктивными организациями, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области.
Руководителя ООО оштрафовали на 200 тыс. рублей. На имущество Сластунина также наложили арест на сумму более 6 млн рублей.