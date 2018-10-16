Саратовский директор интернет-провайдера скрыл налоги на 5,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:11 2018-10-16T15:11:30+03:00

Его оштрафовали на 200 тыс. рублей и наложили арест на имущество на сумму более 6 млн

Изменить размер текста: A A

В Саратове осудили директора ООО «Интрокомм.ру», которое занимается проведением интернета. Станислава Сластунина признали виновным в уклонении от уплаты налогов на 5,5 млн.

- Такую сумму он «накопил» в период с 2015 по 2016 год. Осужденный включал в декларации ложные сведения по сделкам с фиктивными организациями, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области.

Руководителя ООО оштрафовали на 200 тыс. рублей. На имущество Сластунина также наложили арест на сумму более 6 млн рублей.