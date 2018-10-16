В саратовским селе мужчина из ревности задушил старшего брата
В Базарном Карабулаке Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту убийства.
Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, тело 54-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено 13 октября в лесу.
Следствие считает, что днем 6 октября в одном из сел Базарно-Карабулакского района произошла ссора между 49-летним и 54-летним братьями. Младший приревновал свою жену к старшему.
Мужчины вышли в сарай, и 49-летний брат задушил родственника веревкой. Позже он уложил труп в багажник его же автомобиля и вывез в лес.
На следующий день младший брат написал заявление о пропаже старшего.
Однако сотрудникам полиции удалось найти тело, в убийстве заподозрили заявителя, он был задержан.