2018-10-16T10:40:27+03:00
Происшествия

В саратовским селе мужчина из ревности задушил старшего брата

Он выкинул тело в лес и написал заявление о пропаже родственника
Екатерина Семенова
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В Базарном Карабулаке Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, тело 54-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено 13 октября в лесу.

Следствие считает, что днем 6 октября в одном из сел Базарно-Карабулакского района произошла ссора между 49-летним и 54-летним братьями. Младший приревновал свою жену к старшему.

Мужчины вышли в сарай, и 49-летний брат задушил родственника веревкой. Позже он уложил труп в багажник его же автомобиля и вывез в лес.

На следующий день младший брат написал заявление о пропаже старшего.

Однако сотрудникам полиции удалось найти тело, в убийстве заподозрили заявителя, он был задержан.

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