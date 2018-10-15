АО «Саратовгаз» подготовило газовые сети города к работе в осенне-зимний период 2018–2019 годов

СЕГОДНЯ 10:26 2018-10-15T10:46:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты «Саратовгаз» своевременно завершили подготовку газового хозяйства к осенне-зимнему периоду 2018–2019 годов.

В рамках подготовки к сезону максимальных нагрузок сотрудники компании провели приборное обследование состояния изоляционного покрытия 82,19 км газопроводов, техническое диагностирование 95,23 км газовых сетей и десяти газорегуляторных пунктов. Выполнен капитальный ремонт 0,5 км газопроводов, 12 газорегуляторных пунктов, 22 установок электрохимической защиты подземных газопроводов, семи газовых колодцев.

Газовики осуществили текущий ремонт 1 014 газорегуляторных, шкафных регуляторных пунктов и установок, 333 катодных станций и дренажей, техническое обслуживание 1 824 запорных устройств.

«Саратовгаз» напоминает, в отопительный период потребителям необходимо особенно внимательно следить за наличием тяги в дымовых и вентиляционных каналах, неисправность которых приводит к поступлению угарного газа в жилое помещение. Тягу нужно проверять перед включением газовых приборов и во время их работы.

При появлении в помещении запаха газа следует открыть окна для его проветривания, закрыть вентили на газопроводах и краны на приборах. Нельзя зажигать огонь, включать и выключать электроприборы, курить. Покиньте помещение, из незагазованного места вызовите центральную аварийно-диспетчерскую службу АО «Саратовгаз» по телефонам: 04, 104.