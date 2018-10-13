Саратовские областные депутаты отправились на экскурсию

СЕГОДНЯ 08:22 2018-10-13T09:47:02+03:00

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Депутаты Саратовской областной думы сегодня, 13 октября, отправились в Новобурасский район. Там они намерены ознакомится с местными достопримечательностями.

В составе участников экскурсионной группы более трех десятков депутатов, среди которых Вадим Рогожин, Дмитрий Пьяных, Юлия Литневская, во главе с председателем Саратовской областной думы Иваном Кузьминым.

Народные избранники планируют посетить знаменитый родник «Плачущая стена», осмотреть сельскохозяйственные подворья, настоящую водяную мельницу, прогуляться по экологической тропе, встретится с производителями народных сувениров.

Как рассказали «КП-Саратов» организаторы экскурсии, цель поездки: популяризация туризма в Саратовской области, а также поддержка Новобурасских сельхозпроизводителей

Корреспондент «КП-Саратов» будет сопровождать депутатов в поездке. В течении дня он будет освещать экскурсию.