В Саратове после ДТП госпитализированы беременная женщина и двое детей
Около магазина «Леруа Мерлен» столкнулись три автомобиля
Изменить размер текста:
Сегодня вечером на улице Усть-Курдюмская в Юбилейном поселке Саратова столкнулись три легковых автомобиля.
Как сообщили «КП-Саратов» в Центре медицины катастроф, в результате аварии были госпитализированы: беременная на восьмом месяце и двое детей 9 и 15 лет.
- Беременная женщина с ушибами доставлена в первую городскую больницу, ее состояние оценивается как средней тяжести. Дети в удовлетворительном, их жизни ничто не угрожает, — рассказали в Центре медицины и катастроф.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.