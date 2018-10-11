2018-10-12T08:29:05+03:00
Происшествия

В Саратове после ДТП госпитализированы беременная женщина и двое детей

Около магазина «Леруа Мерлен» столкнулись три автомобиля
Тимур Гадеев
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Сегодня вечером на улице Усть-Курдюмская в Юбилейном поселке Саратова столкнулись три легковых автомобиля.

Как сообщили «КП-Саратов» в Центре медицины катастроф, в результате аварии были госпитализированы: беременная на восьмом месяце и двое детей 9 и 15 лет.

- Беременная женщина с ушибами доставлена в первую городскую больницу, ее состояние оценивается как средней тяжести. Дети в удовлетворительном, их жизни ничто не угрожает, — рассказали в Центре медицины и катастроф.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

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