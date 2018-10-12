2018-10-12T08:23:37+03:00
Происшествия

В Энгельсе школьник задержан за кражу с банковской карты

В отношении подростка возбуждено уголовное дело
Тимур Гадеев
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В Энгельсе задержали 14-летнего подростка за кражу с банковской карты.

Как рассказали «КП-Саратов» в энгельсском следственном управлении СКР, днем 8 октября 2018 года школьник зашел в отделение одного из банков города, ввел в платежный терминал реквизиты для пополнения с банковской карты счета своего мобильника на сумму 500 рублей.

После этого к механизму подошел мужчина и, не подозревая подвоха, поместил свою банковскую карту в терминал, ввел пин-код, после чего денежные средства с его счета были перечислены на счет телефона подростка.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления, а также проверяют: есть ли еще пострадавшие от действий юноши.

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