Балашовские полицейские задержали местного жителя с наркотиками
Изъятый порошок оказался незаконным синтетическим веществом
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В Балашове полицейские задержали 28-летнего мужчину. Как рассказали «КП-Саратов» в МО МВД России «Балашовский» при досмотре у него был изъят полиэтиленовый сверток с порошком, которое, согласно исследованию, является синтетическим веществом массой 1,46 грамма.
За незаконный оборот наркотиков возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.