2018-10-11T15:34:08+03:00
Происшествия

В Саратове у «шестерки» оторвало колесо, и она вылетела на рельсы

Теперь не ходят трамваи
Ольга Муравлёва
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Фото: соцсети, группа «Саратов онлайн»Фото: соцсети, группа «Саратов онлайн»
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На Политехнической улице Саратова случилось ДТП. Авария произошла в районе остановки «Газавтоматика».

- У ВАЗ-2106 оторвалось колесо, он потерял управление и вылетел на встречку, где столкнулся с Kia, а после отечественное авто слетело на трамвайные рельсы, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

Трамваи теперь не ходят. По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет. На месте работает ДПС.

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