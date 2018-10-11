В Саратове у «шестерки» оторвало колесо, и она вылетела на рельсы

11 Окт. 14:49 2018-10-11T15:34:08+03:00

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На Политехнической улице Саратова случилось ДТП. Авария произошла в районе остановки «Газавтоматика».

- У ВАЗ-2106 оторвалось колесо, он потерял управление и вылетел на встречку, где столкнулся с Kia, а после отечественное авто слетело на трамвайные рельсы, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

Трамваи теперь не ходят. По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет. На месте работает ДПС.