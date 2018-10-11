В семь отдаленных районов Саратовской области будут искать якорных инвесторов

11 Окт. 13:46 2018-10-11T13:56:34+03:00

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Юлия Швакова, министр экономического развития Саратовской области выступила на совещании по стратегии развития отдаленных территорий региона.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», она рассказала, в частности, об уровне жизни в семи районах, которые планируется развивать.

По словам министра, средний уровень зарплат в этих семи районах в среднем равен 26,2 тыс. рублей, максимально он достигает 27 тыс. рублей в Алгае и 17,4 в Турках.

Юлия Швакова отметила, что министерство ставит задачу поиска как минимум по одному якорному инвестору в каждый из районов. Причем за последние пять лет размер инвестиций по этим районам на душу населения колеблется от 401 рубля в Романовском районе до 66,3 тыс. рублей в Перелюбе.

- Главный ресурс у них — земля. Необходимо работать над выявлением бесхозных территорий и перевод их в муниципальную собственность, — заявила Швакова.

Губернатор Валерий Радаев потребовал перевести стратегию на человеческий язык и четко обозначить точки роста.

- Мы так устроены. В последнее время нам нужен толчок, чтобы начать движение. Обозначить конкретные точки роста в каждом муниципальном образовании. Они должны быть понятными. Это все надо просчитать. Потом чтобы мы могли их обсудить на местах, а у районов был рывок, — заявил Радаев.

Он поинтересовался, когда в последний раз так открыто обсуждались судьбы районов. Никто из присутствующих не мог вспомнить.

- Нам важно, чтобы все сказанное не осталось на бумаге, — заметил тишину в зале глава региона.

Напомним, отдаленные районы будут развивать по стратегии, инициированной председателем Госдумы Вячеславом Володиным.