2018-10-11T13:01:03+03:00
Общество

На ремонт дорог семи районов Саратовской области по стратегии развития выделят 44,5 млн рублей

Также построят качественные подъезды к райцентрам
Александр Уриевский
Поделиться:
В Саратовской области обсуждают стратегию развития отдаленных территорийВ Саратовской области обсуждают стратегию развития отдаленных территорийФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

На совещании по развитию отдаленных территорий Саратовской области выступил зампред правительства региона Вадим Ойкин.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», чиновник доложил, что в ближайшее время в регионе планируется построить шесть поликлиник, 45 домов культуры, 44 детсада, 19 школ, 41 объект коммунальной инфраструктуры и около 2 тыс. км дорог.

Вадим Ойкин объяснил причины выбора семи районов области, в которых начнут применять стратегию развития. Дело в том, что именно там имеются наибольшие проблемы с демографией, слабой социальной инфраструктурой, есть предпринимательские риски и угроза качеству жизни населения. При этом там проживают около 100 тыс. человек.

Ойкин рассказал, сколько и какого медоборудования планируется поставить этим проблемным районам. Также увеличится до 150 количество вылетов санитарной авиации по области за год. В том числе к границам региона.

Кроме медицинских проблем зампред остановился на теме образования, дорог, строительстве жилья, развитии культурной сферы. Он напомнил, что преобразования намечены в рамках национальных проектов.

Для ремонта дорог в этих семи районах будут выделены 39,5 млн рублей. Еще дополнительно 5 млн выделены решением губернатора. Валерий Радаев потребовал обеспечить нормативное качество дорог при подъезде к райцентрам.

Напомним, стратегию развития отдаленных территорий разработали по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет