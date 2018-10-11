На ремонт дорог семи районов Саратовской области по стратегии развития выделят 44,5 млн рублей
На совещании по развитию отдаленных территорий Саратовской области выступил зампред правительства региона Вадим Ойкин.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», чиновник доложил, что в ближайшее время в регионе планируется построить шесть поликлиник, 45 домов культуры, 44 детсада, 19 школ, 41 объект коммунальной инфраструктуры и около 2 тыс. км дорог.
Вадим Ойкин объяснил причины выбора семи районов области, в которых начнут применять стратегию развития. Дело в том, что именно там имеются наибольшие проблемы с демографией, слабой социальной инфраструктурой, есть предпринимательские риски и угроза качеству жизни населения. При этом там проживают около 100 тыс. человек.
Ойкин рассказал, сколько и какого медоборудования планируется поставить этим проблемным районам. Также увеличится до 150 количество вылетов санитарной авиации по области за год. В том числе к границам региона.
Кроме медицинских проблем зампред остановился на теме образования, дорог, строительстве жилья, развитии культурной сферы. Он напомнил, что преобразования намечены в рамках национальных проектов.
Для ремонта дорог в этих семи районах будут выделены 39,5 млн рублей. Еще дополнительно 5 млн выделены решением губернатора. Валерий Радаев потребовал обеспечить нормативное качество дорог при подъезде к райцентрам.
Напомним, стратегию развития отдаленных территорий разработали по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина.