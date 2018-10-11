На ремонт дорог семи районов Саратовской области по стратегии развития выделят 44,5 млн рублей

11 Окт. 12:42 2018-10-11T13:01:03+03:00

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На совещании по развитию отдаленных территорий Саратовской области выступил зампред правительства региона Вадим Ойкин.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», чиновник доложил, что в ближайшее время в регионе планируется построить шесть поликлиник, 45 домов культуры, 44 детсада, 19 школ, 41 объект коммунальной инфраструктуры и около 2 тыс. км дорог.

Вадим Ойкин объяснил причины выбора семи районов области, в которых начнут применять стратегию развития. Дело в том, что именно там имеются наибольшие проблемы с демографией, слабой социальной инфраструктурой, есть предпринимательские риски и угроза качеству жизни населения. При этом там проживают около 100 тыс. человек.

Ойкин рассказал, сколько и какого медоборудования планируется поставить этим проблемным районам. Также увеличится до 150 количество вылетов санитарной авиации по области за год. В том числе к границам региона.

Кроме медицинских проблем зампред остановился на теме образования, дорог, строительстве жилья, развитии культурной сферы. Он напомнил, что преобразования намечены в рамках национальных проектов.

Для ремонта дорог в этих семи районах будут выделены 39,5 млн рублей. Еще дополнительно 5 млн выделены решением губернатора. Валерий Радаев потребовал обеспечить нормативное качество дорог при подъезде к райцентрам.

Напомним, стратегию развития отдаленных территорий разработали по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина.