В Саратове у пенсионерки рецидивист украл шубу

11 Окт. 12:06 2018-10-11T12:06:22+03:00

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В Саратове в период с 3 по 5 октября произошло преступление — у пенсионерки из квартиры по Аткарской улице украли шубу.

- В десять утра 5 октября в полицию обратилась 62-летняя потерпевшая и рассказала о случившемся, через пять дней правоохранители задержали вора, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Злоумышленником оказался 42-летний безработный рецидивист, ранее «сидевший» за различные преступления, в числе которых и кражи. Мужчина уже признался в содеянном, пока что он под подпиской о невыезде.