2018-10-11T10:04:14+03:00
Происшествия

На саратовскую школьницу завели дело после угрозы убить ровесницу

Инцидент произошел летом, а в полицию заявление мать пострадавшей написала только в октябре
Александр Уриевский
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ЧП случилось еще летом, 21 июля, в Заводском районе Саратова возле первого Прудового проезда в Комсомольском поселке.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе ГУВД Саратовской области, девочки, которые учатся в разных школах, с компанией знакомых оказались на берегу пруда в субботний день. В результате возникшей ссоры и прозвучала угроза убийства от одной десятиклассницы в адрес другой ученицы десятого класса.

Заявление в полицию написала мама 17-летней девушки, которой угрожали. Только сделала она это спустя почти 2,5 месяца — 8 октября. По словам родительницы, ребенок воспринял угрозы реально.

Правоохранители заявление приняли, 16-летнюю школьницу задержали.

После проведенной проверки стражи порядка возбудили уголовное дело об угрозах убийством. Максимальное наказание, которое может быть, — два года лишения свободы.

В ГУВД корреспонденту «КП-Саратов» уточнили, что семьи участниц конфликта не числятся в разряде неблагополучных.

В районе прудов, на которых произошел инцидент, находятся два учебных заведения — школа №39 и гимназия №5.

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