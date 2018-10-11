2018-10-11T09:08:31+03:00
Происшествия

В Саратовской области осудили гея-педофила

29-летний мужчина развратил 14-летнего мальчика
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области вынесен приговор педофилу.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, 29-летнего парня признали виновным в развращении подростка и мужеложстве.

Суд установил, что в марте 2018 года пьяный мужчина у себя дома в селе Самойловского района общался с 14-летним мальчиком, пришедшим в гости. Они вышли на улицу, гражданин завел подростка в заброшенный дом. Там он совершил в отношении подростка развратные действия.

Мужчина признал вину и получил два года и три месяца в колонии общего режима.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет