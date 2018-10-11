В Саратовской области осудили гея-педофила

11 Окт. 08:44 2018-10-11T09:08:31+03:00

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В Саратовской области вынесен приговор педофилу.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, 29-летнего парня признали виновным в развращении подростка и мужеложстве.

Суд установил, что в марте 2018 года пьяный мужчина у себя дома в селе Самойловского района общался с 14-летним мальчиком, пришедшим в гости. Они вышли на улицу, гражданин завел подростка в заброшенный дом. Там он совершил в отношении подростка развратные действия.

Мужчина признал вину и получил два года и три месяца в колонии общего режима.