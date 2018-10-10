Правоохранительные органы должны выявить виновников гибели девушки от диабета — Панков

10 Окт. 17:58 2018-10-11T08:54:11+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» опубликовал пост, посвященный смерти молодой женщины от диабета.

- Страшная трагедия — гибель девушки, страдавшей диабетом — потрясла всех. Каждый задает вопрос — почему? Как получилось, что, несмотря на положенные льготы, жизнь человека оказалась под угрозой? Уверен, проверки и работа уполномоченных органов дадут ответ, виновные понесут наказание, — написал Николай Панков.

Он подробнее остановился на проблеме, которая во многом становится причиной трагедий людей.

- Это личное мнение, может, в чем-то эмоциональное. Но, сталкиваясь по работе или личным вопросам с какими-то препонами со стороны ответственных лиц, может быть, многие подтвердят. Часто решение жизненно важных для людей вопросов сопряжено с установленными законодательством процедурами — проведением аукционов, конкурсов, принятием нормативных документов и так далее. Это большая, сложная работа, требующая знания законодательства, опыта, четкого соблюдения сроков. А значит, профессиональных кадров во всех структурах. Таких, кто знает свое дело, ответственно относится к нему и может реализовать поставленные задачи по улучшению жизни людей. А получается, что задачи стоят правильные — и по льготному обеспечению людей, и по решению проблем дольщиков, строительству важных социальных объектов. Но часто упираются в то, что на местах кто-то чего-то не может и не успевает. Страдают люди, которым нужны льготные лекарства, инвесторы не получают компенсационные участки, потому что вовремя не приняты подзаконные акты. Область упускает важные для людей проекты, потому что затянута подготовка проектной документации. А если они реализуются — при поддержке тех, кому дорога наша область и ее жители — то за всем нужно следить в ручном режиме. Чтобы вовремя решались вопросы по документам, проектам, коммуникациям и стройка не «зависла». И есть большая разница, как решать кадровый вопрос. Или взять специалистов, работать над повышением их уровня, платить им достойную зарплату. Обеспечить преемственность, как было раньше. Когда специалисты перенимали опыт у старших коллег, «росли» с низшей должности до высшей, не пропуская ни одну ступень. Или просто менять одного на другого, а тому, первому, находить неплохую должность где-нибудь еще. Вот, считаю, дилемма, с которой разобраться трудно, но надо. Чтобы задачи, которые поставлены, решались эффективно и для людей. Уверен, правоохранительные органы должны довести проверку до конца. Выявить не только прямых виновников, но и провалы в системе здравоохранения, — уверен депутат Госдумы.