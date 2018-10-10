2018-10-10T16:23:11+03:00
Общество

Жители сел Саратовской области смогут получать высококвалифицированную медпомощь

Отдаленные районы обеспечены скоростным интернетом
Екатерина Семенова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев ознакомился с ходом реализации программы по обеспечению высокоскоростным интернетом объектов соцсферы.

В ходе рабочей поездки по районам Заволжья губернатор Валерий Радаев побывал в Куриловке Новоузенского района, где ознакомился с ходом реализации программ по обеспечению высокоскоростным интернетом объектов соцсферы. Глава региона побывал в сельской врачебной амбулатории, где ему продемонстрировали возможности телемедицины: врач общей практики Сергей Субботин и житель Куриловки получали онлайн-консультацию в Саратовском кардиохирургическом центре. По словам врача, с приходом в село высокоскоростного интернета появилась возможность в любое время получить консультацию специалистов районной больницей и областных учреждений здравоохранения.

- Это очень удобная возможность и для пациентов, и для врачей. Теперь нет необходимости ездить за сотни километров на повторную консультацию, это особенно важно для нашего отдаленного села, — отметил Сергей Субботин.

- Информатизация пришла в отдаленные села, благодаря чему люди могут получать квалифицированную помощь, не выезжая за пределы села. Задача — дойти с современными технологиями до самых отдаленных сел, до каждого ФАПа, а мы только в этом году их строим 15 объектов. В них нет врачей узкого профиля, а с системой телемедицины всегда есть возможность для консультации со специалистами в Саратове. Это развитие услуг здравоохранения, о котором говорил Президент Владимир Путин, — отметил Валерий Радаев.

Из учреждений здравоохранения в 2017 году в области к высокоскоростному интернету подключены 60 медицинских организаций в 46 населенных пунктах, в 2018 году обеспечено подключение 73 медицинских организаций. До конца 2018 года запланированы к подключению еще десять организаций в четырех муниципальных районах. В Новоузенском районе подобный доступ имеют Новоузенская ЦРБ, амбулатории в селах Куриловка и Дмитриевка, до конца года будет подключена амбулатория в поселке Основной.

В рамках программы устранения цифрового неравенства запланировано строительство точек доступа к сети интернет в 285 населенных пунктах области. В настоящее время они уже построены подведены к 114 селам. До конца года будет проложено более 2 тыс. км оптико-волоконных кабелей.

Подобная программа реализуется и для образовательных учреждений. В настоящее время высокоскоростной доступ к интернету имеют 57 школ; в Новоузенском районе — четыре школы в Новоузенске и Куриловке.

Интернет в школе Куриловки подключен на скорости до 10 Мбит/с, что достаточно для проведения обучающих мероприятий и обеспечения электронного взаимодействия администрации школы. Кроме того, в школе организована система видеонаблюдения, которой могут воспользоваться родители учеников.

Во время посещения губернатор посетил онлайн-конференцию по искусству, которую ученики куриловской школы проводили совместно со школой №8 Новоузенска. По словам руководителя «Ростелекома», в настоящее время в школе действует электронный дневник, ученики пользуются электронными учебниками.

- Вы теперь на равных с городской школой. Благодаря современным информационным технологиям, вы и в обучении, и подготовке к ЕГЭ на равных с Новоузенском, Саратовом. В одно из самых отдаленных сел области пришли новые возможности, — отметил глава региона.

Также глава региона ознакомился с доступностью цифрового телевидения для жителей села Куриловка. Валерий Радаев встретился с сельчанами и вручил комплекты приставок для приема цифрового телерадиовещания лучшему классу школы, многодетной семье и ветеранам труда.

В настоящее время вещание первого мультиплекса осуществляется со всех 48 радиотелевизионных передающих станций цифрового эфирного вещания. Охват составляет около 98% населения области. К новому году в Саратовской области будет доступно 20 каналов второго мультиплекса.

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