Председатель саратовского СНТ перечислил за газ подрядчику 1 млн рублей из 14,5

9 Окт. 12:05 2018-10-09T12:05:21+03:00

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В ТСН «Бытовик 2» поселка Расково Саратовского района должны были провести газ. Для этого 2015 году собрали членов товарищества и составили протокол, на котором приняли такое решение.

- В ноябре 2016 руководство товарищества заключило с ООО «Средняя Волга» договор на работы по строительству газопровода, стоимость которых составляла 14,5 млн рублей. Каждый участок «Бытовика 2» должен был до июня 2017 года отдать по 85 тыс. рублей, а после этого времени сумма увеличивалась до 120 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Подрядчик же может начать работать только если до 15 декабря 2016-го ему перечислят 750 тыс. рублей. В эксплуатацию ввести газопровод он обязуется к 1 ноября 2017-го, если до сентября этого года ему отдадут 50% стоимости работ.

Однако предсеатель СНТ перечислил в ООО «Средняя Волга» чуть более 1 млн рублей, чего оказалось недостаточно.

Прокуратура проводит по данному факту дополнительную проверку.