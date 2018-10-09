Возбуждено уголовное дело о пожаре на Буровой

9 Окт. 11:01 2018-10-09T11:18:03+03:00

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В Ленинском районе Саратова СУ СКР возбудило уголовное дело по факту гибели на пожаре 37-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, трагедия произошла вечером 24 сентября.

В коридоре квартиры дома на улице Буровая, где жили 61-летняя женщина с двумя сыновьями, вспыхнул огонь. Ее и 27-летнего мужчину спасли, а тело 37-летнего сына было обнаружено в ванной комнате.

Кроме того, пострадали еще четверо граждан, которые были госпитализированы.

Экспертиза показала, что мужчина скончался от отравления угарным газом.

Причиной пожара стал взрыв легковоспламеняющейся жидкости. Расследование обстоятельств трагедии продолжается. Назначены пожарно-техническая и химическая экспертизы.

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