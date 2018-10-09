Школа молодых управленцев Саратовской области начала второй этап обучения

9 Окт. 10:48 2018-10-09T14:38:37+03:00

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В Саратовской области стартовал второй этап обучения в Школе молодых управленцев.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, планируется проведение тренингов, направленных на развитие управленческих и коммуникативных компетенций, обеспечение эффективной работы команды проекта, разработку и принятие решений.

Теоретическая часть включает в себя анализ предметных областей управления проектами. Большая часть времени будет отведена на командную работу по формированию управленческих проектов развития территорий.

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- Проект своевременный, полезный, многое дает с точки зрения знаний и полезных навыков, — рассказал слушатель Школы, директор Центра социальной защиты населения Калининского района Александр Горбатюк. — Главное, чему учат в Школе, — взаимодействовать в команде, совместно работать над проектами — подготавливать, обсуждать, сообща принимать решения. Полученные навыки я уже применяю в работе, в своем коллективе при решении важных задач. Уверен, приобретенный опыт поможет в дальнейшем становлении как руководителя.

- Интересно учиться в Школе молодых управленцев, — признался главный специалист отдела договорных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом и природными ресурсами администрации Вольского района Роман Помыткин. — Этот проект помогает структурировать знания, анализировать и принимать решения в рамках поставленных задач. Он учит всему, что необходимо руководителю нового поколения. От второго этапа обучения жду много интересного и полезного.

Напомним, в феврале этого года по инициативе губернатора Валерия Радаева был объявлен открытый конкурс по формированию Школы молодых управленцев Саратовской области. Целью масштабного проекта было объявлено формирование резерва граждан, обладающих необходимой профессиональной компетентностью, личностно-деловыми качествами и творческим потенциалом, соответствующим требованиям для замещения должности руководителя. Документы на конкурс подали 203 человека. Зачислено 100 человек, в том числе 25 представителей органов исполнительной власти, 47 — муниципальной власти, 12 — от иных организаций, 16 — самовыдвиженцев. Первый этап обучения состоялся в июне.