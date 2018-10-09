Инноваторов растят смолоду

9 Окт. 09:51 2018-10-09T10:09:22+03:00

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Саратовские школьники и студенты имеют уникальные возможности научиться самым современным технологиям. Об этом шла речь на круглом столе в саратовском пресс-центре «Комсомольской правды».

Участники дискуссии обсудили работу Центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) «Инноватор», который действует на базе Саратовского государственного аграрного университета имени Вавилова.

Суть работы Центра в том, чтобы привлечь детей и молодежь к творчеству, проектированию, созданию своего собственного инновационного продукта.

Проректор по научной и инновационной работе СГАУ, доктор экономических наук Игорь Воротников отметил, что вуз постоянно находится в поисках новых путей взаимодействия с молодежью. Некоторые дети занимаются в ЦМИТе с детского сада и до последнего года обучения в аграрном университете.

- Мы хотим познакомить ребят с инновациями, научить их проектировать, создавать собственные проекты в сфере робототехники, 3D-моделирования, открываем им увлекательный мир экспериментов, где они в интересной и доступной форме знакомятся с самыми сложными физическими и химическими явлениями, — рассказал Игорь Воротников.

Игорь ВоротниковФото: Екатерина Семенова

Кроме того, для еще большей вовлеченности детей, для них проводятся мастер-классы по вождению автомобиля, также ученые университета разработали тренажер по вождению поезда.

- Их с имитации вождения не выгонишь, но кроме этого мы изучаем и правила дорожного движения, — заметил замдиректора ЦМИТ «Инноватор», кандидат технических наук Михаил Ерюшев.

Михаил ЕрюшевФото: Екатерина Семенова

В итоге родители детей тоже остаются довольны — ребята могут безопасно обучиться вождению автомобиля или другому полезному навыку, развить свои таланты, определиться с выбором жизненного пути.

Как отметил Игорь Воротников, Саратовский государственный аграрный университет также заинтересован в отборе талантливой молодежи.

- Нам не безразлично, кто станет студентом, мы хотим отобрать самых креативных молодых людей, тех, кто потом будет успешно работать в агропромышленном комплексе, — подчеркнул он.

ЦМИТ «Инноватор» создан при финансировании государства. Открыт он был в ноябре 2015 года с использованием средств гранта из федерального бюджета. Впоследствии бюджетные средства также поступали, да и сам вуз поддерживает Центр инновационного творчества. Это позволяет многим детям обучаться бесплатно или за минимальные взносы для оплаты работы преподавателей.

- Если ребенок сам разработал проект и сам его воплощает, конечно, он может посещать ЦМИТ на безвозмездной основе. Точно также это касается детей с ограниченными возможностями, — рассказала директор Центра, кандидат экономических наук Ольга Власова. Она сообщила, что сейчас ведется сотрудничество с детскими интернатами, чтобы их воспитанники также могли посещать занятия.

Ольга ВласоваФото: Екатерина Семенова

Возраст учеников Центра самый разный. Например, самые юные воспитанники — это дети от четырех до семи лет, которые учатся рисованию, работе с конструкторами, развивают творческие навыки.

Ребята старше семи лет начинают изучать робототехнику, 3D-моделирование и программирование. При этом многие дети не сразу могут определиться со своими склонностями и интересами, поэтому они могут попробовать несколько направлений, чтобы понять, что им на самом деле нравится.

Люди старшего возраста могут прийти в ЦМИТ с какими-то готовыми проектами, чтобы разработать модель, создать опытный образец и, возможно, открыть впоследствии собственный бизнес-проект. Тем не менее основной упор делается на детей.

Воспитанники ЦМИТа изучают не только теорию, но и практику. Они могут пройти весь путь с нуля: придумать идею, на программном обеспечении подготовить чертеж, воплотить его с помощью 3D-принтера, а потом на ЧПУ-станке создать готовый образец из металла или дерева. В Центре также есть такое оборудование как вертикально-фрезерный станок BF16, ленточная пила Jet, станки лазерной резки и гравировки, плоттер, шлем виртуальной реальности. Лаборатория контроля качества топливо-смазочных материалов оснащена оборудованием для определения температуры вспышки, фракционного состава нефтепродуктов, коррозийного воздействия топлив, испытания нефтепродуктов с давлением насыщенных паров, контроля кислотного и щелочного числа нефтепродуктов, определении фактических смол, измерения диэлектрической проницаемости масел, определения содержания воды в нефтепродуктах, определения антикоррозийных свойств масел. Также создан учебный класс «Россельмаш», где имеется действующий образец комбайна.

- Ребенок видит, как его идея воплощается в жизнь, — отметил Игорь Воротников. Он добавил, что не у всякой школы есть подобные возможности и финансирование.

При этом все занятия проходят в увлекательной и доступной детям форме. Например, курсы по программированию основаны на игре Minecraft, популярной среди школьников.

В Лицее естественных наук, который сотрудничает со СГАУ и ЦМИТ «Инноватор», также применяют современные методы обучения детей.

- Мы применяем на уроках аддитивные технологии — то есть работу на 3D-принтере, — рассказал учитель информатики, руководитель «Лаборатории аддитивных технологий» ЧОУ «ЛИЕН» Аркадий Бирбраев. — На уроках химии, например, мы создаем модели молекул, и дети с удовольствием с их помощью изучают структуру вещества, валентные связи и прочее.

Аркадий БирбраевФото: Екатерина Семенова

Он отметил, что аддитивную технологию (то есть наслаивание, которое применяется в 3D-принтерах) планируется распространить практически на все уроки.

Работа ЦМИТ не осталась незамеченной. Воспитанники Центра не раз и не два становились победителями конкурсов разных уровней. Например, в 2016 году они заняли первое и второе места чемпионата JuniorSkills в рамках второго регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia.

Директор ГБУ Региональный центр «Молодежь Плюс» Людмила Сухарева рассказала о продолжении работы с уже готовыми проектами. Часть молодых людей готова не только самостоятельно создавать свой инновационный продукт, но и продавать его. Для этого в центре организована помощь в юридической и финансовой подготовке начинающих бизнесменов.

Людмила СухареваФото: Екатерина Семенова

- Даже школьники, начиная с 14 лет, имеют возможность получить гранты на развитие своего дела и продвижение конечного продукта. В Саратовской области немало примеров, когда подростки получали до 300 тыс. рублей для внедрения своих прототипов, — отметила Людмила Сухарева.

Она предложила наладить сотрудничество между центрами молодежного инновационного творчества и «Молодежь плюс» для того, чтобы всесторонне помогать юным изобретателям и бизнесменам.

В завершение круглого стола все участники подчеркнули, что разговор получился продуктивным и полезным для всех. А главное, что о деятельности ЦМИТа узнает большое число людей, которые наверняка захотят поближе познакомится с его возможностями на практике. Возможно, кто-то из сегодняшних школьников в будущем разработает проект, который перевернет мир или станет выдающимся предпринимателем.