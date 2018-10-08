Суд отказал в аппеляции водителю за смертельное ДТП

8 Окт. 15:21 2018-10-08T15:21:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Саратовский областной суд отказал в смягчении приговора 37-летнему жителю Энгельсского района, ранее осужденному за ДТП, повлекшему смерть человека

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, утром 5 февраля осужденный, управляя автомобилем Kia Carnival, ехал по автодороге Сызрань — Озинки в направлении Энгельса. Находясь в утомленном состоянии, водитель заснул за рулем и столкнулся с попутно двигавшимся автогрейдером. В результате аварии его пассажир от полученных травм скончался на месте.

Суд назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Позже выживший водитель подал апелляцию в областной суд с просьбой о смягчении приговора, но инстанция ему отказала. Решение Фемиды осталось без изменений.