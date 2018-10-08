Директора саратовской филармонии пытались наказать за постановку спектаклей

8 Окт. 11:55 2018-10-08T12:00:39+03:00

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В Саратовском областном суде отменили решение по делу директора филармонии Анэты Николаевой.

Как рассказали «КП-Саратов» в облсуде, дело было рассмотрено 4 октября. Ранее, 15 июня, контрольно-аналитический комитет привлек Николаеву к административной ответственности за невыполнение плана по созданию спектаклей.

В 2017 году филармония поставила два спектакля с привлечением средств из прибыли учреждения, что не было предусмотрено государственным заданием.

Однако областной суд отменил решение районного суда в связи с недоказанностью обстоятельств. Было установлено, что спектакли поставлены, а использование средств не является основанием для привлечения к ответственности за невыполнение госзадания.