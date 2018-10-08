Директора саратовской филармонии пытались наказать за постановку спектаклей
В Саратовском областном суде отменили решение по делу директора филармонии Анэты Николаевой.
Как рассказали «КП-Саратов» в облсуде, дело было рассмотрено 4 октября. Ранее, 15 июня, контрольно-аналитический комитет привлек Николаеву к административной ответственности за невыполнение плана по созданию спектаклей.
В 2017 году филармония поставила два спектакля с привлечением средств из прибыли учреждения, что не было предусмотрено государственным заданием.
Однако областной суд отменил решение районного суда в связи с недоказанностью обстоятельств. Было установлено, что спектакли поставлены, а использование средств не является основанием для привлечения к ответственности за невыполнение госзадания.