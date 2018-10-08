2018-10-08T10:32:01+03:00
Общество

В Вольске малоимущая семья через прокуратуру добилась компенсации

Государство выплатило деньги вместо переселения из ветхого жилья
Тимур Гадеев
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В Вольске прокуратура обнаружила нарушения жилищного законодательства при переселении граждан из аварийного жилья.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре, житель Вольска пожаловался, что дом, где проживает его малоимущая семья из пяти человек, еще в 2016 году был признан аварийным. Однако другое благоустроенное жилье, которое вольчанину полагалось по закону, власти не предоставляли.

После вмешательства надзорного ведомства дело передали в суд.

В итоге местные власти и заявитель заключили мировое соглашение о выплате денежной компенсации взамен предоставления благоустроенного жилья. В сентябре 2018 года семье полностью выплатили деньги.

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