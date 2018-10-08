Под Энгельсом рецидивисты украли барана и продали незнакомцу
Животное не удалось вернуть хозяину
Изменить размер текста:
В поселке Придорожный Энгельсского района у 52-летнего мужчины украли из загона на пересечении улиц Мира и Школьная барана. Происшествие случилось в 13:30 6 октября, а с заявлением в полицию хозяин скота пришел только 7 октября в 11:00.
- Полицейские задержали двух рецидивистов — 23-летнего и 42-летнего. Оба раньше уже отбывали сроки за кражи, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Злоумышленники признались в преступлении и рассказали, что продали барана на автодороге у села Безымянное неизвестному. Животное хозяину не удалось вернуть.
Мужчины получили подписки о невыезде, в отношении них возбуждено дело за грабеж.