Под Энгельсом рецидивисты украли барана и продали незнакомцу

8 Окт. 08:46 2018-10-08T08:46:51+03:00

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В поселке Придорожный Энгельсского района у 52-летнего мужчины украли из загона на пересечении улиц Мира и Школьная барана. Происшествие случилось в 13:30 6 октября, а с заявлением в полицию хозяин скота пришел только 7 октября в 11:00.

- Полицейские задержали двух рецидивистов — 23-летнего и 42-летнего. Оба раньше уже отбывали сроки за кражи, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Злоумышленники признались в преступлении и рассказали, что продали барана на автодороге у села Безымянное неизвестному. Животное хозяину не удалось вернуть.

Мужчины получили подписки о невыезде, в отношении них возбуждено дело за грабеж.