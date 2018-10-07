2018-10-07T09:06:08+03:00
Происшествия

При пожаре в жилом доме в Заводском районе пострадал человек

Также горели баня во Фрунзенском и дом в Октябрьском районах
Ольга Муравлёва
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Сегодня ночью, 7 октября, в 00:14 в ГУ МЧС по Саратовской области поступил сигнал о возгорании жилого дома на Грузинской улице облцентра.

- На место выехали 16 пожарных на четырех машинах, — сообщили «КП-Саратов» в главке.

Причина возгорания устанавливается, есть один пострадавший, мужчина это или женщина в МЧС не уточнили.

Также вчера, 6 октября, в Октябрьском районе в восемь вечера загорелся жилой дом на Силикатной улице. Площадь пожара — 200 кв. м. 24 огнеборца на шести единицах техники потушили возгорание. Пострадавших нет.

В этот же день в 17:13 также занялось пламя в бане на 2-м Свинцовом проезде. Через час семеро пожарных потушили его.

Никто не пострадал, помещение сгорело на 4 кв. м. Причина огня устанавливается.

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