На фестивале «Киновертикаль» победил мультфильм, снятый по сказке журналиста «КП-Саратов»
Сегодня, 5 октября, в Саратове были подведены итоги открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль». Церемония закрытия и вручение призов пошли в старом здании ТЮЗа на улице Вольская.
Всего на финальное мероприятие фестиваля было представлено 196 работ в 4 номинациях. Все картины были отсмотрены и оценены членами жюри, которое состояло из победителей «Киновертикали – 2017».
Участников и гостей закрытия фестиваля встречали веселые мимы. Дети и взрослые с удовольствием фотографировались с актерами.
Также все желающие могли ознакомиться с выставкой, представленной в холле. Экспозиция рассказывала о процессе создания мультфильмов.
Зрительный зал был забит до отказа. Здесь, кроме зрителей, присутствовали и участники - более 150 молодых людей из России, Казахстана, Беларуси, непризнанных Донецкой и Луганской республик.
За время фестиваля были показаны новые фильмы молодых российских профессиональных режиссеров.
Фильм о рок-музыкантах «Рок» Ивана Шахназарова получил приз зрительских симпатий.
Сам режиссер на закрытии не был, но заочно поблагодарил организаторов за фестиваль, саратовцев за теплый прием. Он считает, что признание зрителя - самое важное для режиссера, это значит, что картина нашла отклик в сердцах людей.
Картины также оценивали отдельное жюри - журналисты, куда входил также руководитель пресс-центра «КП-Саратов» Наталья Урбанская.
Под версии СМИ победили:
- фильм «Волны древней реки» (Студия «Два квадрата», Саратов)
- «Фантик» (Театрон, Санкт Петербург)
- мультфильм о футболистах блокадного Ленинграда
В этом году впервые работы участников были поделены на две возрастные группы - до 16 и от 17 лет.
Приз губернатора Саратовской области получил фильм «Волны древней реки», снятый по сказке журналистки Светланы Пак. Сейчас она работает в холдинге «Волга медиа», в который входит «КП-Саратов».