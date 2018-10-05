2018-10-05T15:44:59+03:00
Звезды

На фестивале «Киновертикаль» победил мультфильм, снятый по сказке журналиста «КП-Саратов»

На конкурс представили 196 работ
Антон Угольков
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сегодня, 5 октября, в Саратове были подведены итоги открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль». Церемония закрытия и вручение призов пошли в старом здании ТЮЗа на улице Вольская.

Всего на финальное мероприятие фестиваля было представлено 196 работ в 4 номинациях. Все картины были отсмотрены и оценены членами жюри, которое состояло из победителей «Киновертикали – 2017».

Участников и гостей закрытия фестиваля встречали веселые мимы. Дети и взрослые с удовольствием фотографировались с актерами.

Также все желающие могли ознакомиться с выставкой, представленной в холле. Экспозиция рассказывала о процессе создания мультфильмов.

Зрительный зал был забит до отказа. Здесь, кроме зрителей, присутствовали и участники - более 150 молодых людей из России, Казахстана, Беларуси, непризнанных Донецкой и Луганской республик.

За время фестиваля были показаны новые фильмы молодых российских профессиональных режиссеров.

Фильм о рок-музыкантах «Рок» Ивана Шахназарова получил приз зрительских симпатий.

Сам режиссер на закрытии не был, но заочно поблагодарил организаторов за фестиваль, саратовцев за теплый прием. Он считает, что признание зрителя - самое важное для режиссера, это значит, что картина нашла отклик в сердцах людей.

Картины также оценивали отдельное жюри - журналисты, куда входил также руководитель пресс-центра «КП-Саратов» Наталья Урбанская.

Под версии СМИ победили:

- фильм «Волны древней реки» (Студия «Два квадрата», Саратов)

- «Фантик» (Театрон, Санкт Петербург)

- мультфильм о футболистах блокадного Ленинграда

В этом году впервые работы участников были поделены на две возрастные группы - до 16 и от 17 лет.

Приз губернатора Саратовской области получил фильм «Волны древней реки», снятый по сказке журналистки Светланы Пак. Сейчас она работает в холдинге «Волга медиа», в который входит «КП-Саратов».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет