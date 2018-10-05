На фестивале «Киновертикаль» победил мультфильм, снятый по сказке журналиста «КП-Саратов»

5 Окт. 14:49 2018-10-05T15:44:59+03:00

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Сегодня, 5 октября, в Саратове были подведены итоги открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль». Церемония закрытия и вручение призов пошли в старом здании ТЮЗа на улице Вольская.

Всего на финальное мероприятие фестиваля было представлено 196 работ в 4 номинациях. Все картины были отсмотрены и оценены членами жюри, которое состояло из победителей «Киновертикали – 2017».

Участников и гостей закрытия фестиваля встречали веселые мимы. Дети и взрослые с удовольствием фотографировались с актерами.

Также все желающие могли ознакомиться с выставкой, представленной в холле. Экспозиция рассказывала о процессе создания мультфильмов.

Зрительный зал был забит до отказа. Здесь, кроме зрителей, присутствовали и участники - более 150 молодых людей из России, Казахстана, Беларуси, непризнанных Донецкой и Луганской республик.

За время фестиваля были показаны новые фильмы молодых российских профессиональных режиссеров.

Фильм о рок-музыкантах «Рок» Ивана Шахназарова получил приз зрительских симпатий.

Сам режиссер на закрытии не был, но заочно поблагодарил организаторов за фестиваль, саратовцев за теплый прием. Он считает, что признание зрителя - самое важное для режиссера, это значит, что картина нашла отклик в сердцах людей.

Картины также оценивали отдельное жюри - журналисты, куда входил также руководитель пресс-центра «КП-Саратов» Наталья Урбанская.

Под версии СМИ победили:

- фильм «Волны древней реки» (Студия «Два квадрата», Саратов)

- «Фантик» (Театрон, Санкт Петербург)

- мультфильм о футболистах блокадного Ленинграда

В этом году впервые работы участников были поделены на две возрастные группы - до 16 и от 17 лет.

Приз губернатора Саратовской области получил фильм «Волны древней реки», снятый по сказке журналистки Светланы Пак. Сейчас она работает в холдинге «Волга медиа», в который входит «КП-Саратов».