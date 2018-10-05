На насосной станции Хвалынска случилось ЧП с двумя пострадавшими

5 Окт. 09:48 2018-10-05T09:48:48+03:00

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На канализационной насосной станции №1 МУП «Водоканал» Хвалынска Саратовской области 3 октября случилось возгорание. Двое 44-летних слесарей-машинистов госпитализированы «скорой помощью» с тяжелыми ожогами.

- В Государственную инспекцию труда региона поступило извещение об инциденте. Около 16:00 рабочие подготавливали оборудование для откачки стоков, когда случился пожар, — сообщили в ведомстве.

Теперь комиссия под председательством ГИТ расследует обстоятельства случившегося.