В Саратове отапливается 34% жилых домов
Также тепло поступает в 8,4% объектов соцсферы
Отопление поступает в 34% жилых домов СаратоваФото: Екатерина Семенова
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В Саратове отопление подается в 2 239 жилых домов. Это 34% от общего объема жилого фонда.
Такие данные «КП-Саратов» сообщили в министерстве строительства и ЖКХ со ссылкой на информацию администрации.
При этом отапливается лишь 49 объектов соцсферы — 8,4%
По области цифры иные: тепло поступает в 5 026 домов (35,5%) и 2 811 соцобъектов (60%).