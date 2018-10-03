В хирургическом отделении больницы Ивантеевки нет своего анестезиолога

3 Окт. 14:04 2018-10-03T14:06:58+03:00

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В ожидании визита спикера ГД РФ Вячеслава Володина в райцентр Ивантеевка Саратовской области, днем 3 октября, корреспондент «КП-Саратов» побеседовал с медиками районной больницы.

- Мы всегда с нетерпением ждём его визит, ждем Володина с надеждой. У нас сейчас планируется ремонт, парк санитарных машин тоже устарел. Это тот человек, который не оторвался от народа, несмотря на должность председателя Госдумы.

Магомед ЗулкайдаевФото: Ольга Муравлёва

Фото: Ольга Муравлёва

Он заметил, что почти половина медиков, приехавших в район по программе «Сельский доктор» уже уехали, теперь примеру в районе нет анестезиолога.

Мордвинова Алена молодой терапевт, одна из тех, кто приехал работать в село. Она родилась и выросла в Ивантеевке, отучилась в Саратове, вернулась сюда, «потому что Родина и потому, что привлекла программа «сельский доктор».

Алена МордвиноваФото: Ольга Муравлёва

Фото: Ольга Муравлёва