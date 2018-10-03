В хирургическом отделении больницы Ивантеевки нет своего анестезиолога
В ожидании визита спикера ГД РФ Вячеслава Володина в райцентр Ивантеевка Саратовской области, днем 3 октября, корреспондент «КП-Саратов» побеседовал с медиками районной больницы.
- Мы всегда с нетерпением ждём его визит, ждем Володина с надеждой. У нас сейчас планируется ремонт, парк санитарных машин тоже устарел. Это тот человек, который не оторвался от народа, несмотря на должность председателя Госдумы.
Магомед ЗулкайдаевФото: Ольга Муравлёва
Фото: Ольга Муравлёва
Он заметил, что почти половина медиков, приехавших в район по программе «Сельский доктор» уже уехали, теперь примеру в районе нет анестезиолога.
Мордвинова Алена молодой терапевт, одна из тех, кто приехал работать в село. Она родилась и выросла в Ивантеевке, отучилась в Саратове, вернулась сюда, «потому что Родина и потому, что привлекла программа «сельский доктор».
Алена МордвиноваФото: Ольга Муравлёва
Фото: Ольга Муравлёва