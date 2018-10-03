2018-10-03T11:03:45+03:00
Происшествия

В Балакове у дома на улице Ленина задержали мужчину с наркотиками

Злоумышленника задержали до выяснения обстоятельств
Мария ГОШИНА
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В Балаковском районе полицейские 2 сентября задержали гражданина за хранение наркотиков. Как сообщили "КП-Саратов" в ГУ МВД региона, мужчину остановили у дома №111 по ул.Ленина в райцентре.

34-летнего рецидивиста поймали с пакетиком вещества, внешне похожем на наркотическое средство. Пакет изъяли, и согласно справки об исследовании, вещество является наркотическим средством - смесью, в состав которой входит n-метилэфедрон, суммарной массой - 1,48 грамм.

Было возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали до выяснения обстоятельств.

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