В Саратовской области ищут пенсионерку в бело-розовой шляпе

3 Окт. 08:34 2018-10-03T08:35:01+03:00

Женщина может быть дезориентирована и нуждаться в помощи врачей

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В Сартаовской области пропала пенсионерка в шляпе. Как уточнили поисковики в соцсети "ВКонтакте", старушка пропала в селе Широкий Дол Вольского района.

87-летняя Евгения Пивоварова, как собщают волонтеры сообщества "Лиза Алерт Саратов", может быть дезориентирована и нуждаться в помощи врачей.

Приметы Евгении Михайловны: рост 156 см., худощавая, седая, голубоглазая.

Пенсионерка была одета в бело-розовую шляпу, черный пиджак, черные брюки и черные мокасины.

Жителей просят обращаться по телефонам 8-800-700-54-52 или 02 (с мобильного – 102).