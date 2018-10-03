В Саратовской области ищут пенсионерку в бело-розовой шляпе
Женщина может быть дезориентирована и нуждаться в помощи врачей
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В Сартаовской области пропала пенсионерка в шляпе. Как уточнили поисковики в соцсети "ВКонтакте", старушка пропала в селе Широкий Дол Вольского района.
87-летняя Евгения Пивоварова, как собщают волонтеры сообщества "Лиза Алерт Саратов", может быть дезориентирована и нуждаться в помощи врачей.
Приметы Евгении Михайловны: рост 156 см., худощавая, седая, голубоглазая.
Пенсионерка была одета в бело-розовую шляпу, черный пиджак, черные брюки и черные мокасины.
Жителей просят обращаться по телефонам 8-800-700-54-52 или 02 (с мобильного – 102).