На восстановление башенного крана в Заводском районе нужно полмиллиона рублей

1 Окт. 18:02 2018-10-01T18:02:48+03:00

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Дольщики из ЖСК «Нагорный» (4-й Нагорный проезд) рассказали на совещании в правительстве о проблеме, которая внезапно возникла недавно. более 300 семей из соседнего, давно построенного дома заявили об опасности башенного крана, который находится на стройплощадке ЖСК. Оборудование на нем давно разграблено, фактически осталась только металлическая конструкция, которая, как считают соседи, может упасть и угрожает их жизням.

- Кран нужно восстановить и тогда он сам себя сможет разобрать, — отметил сенатор Сергей Аренин, который уже обсуждал эту тему со строителем Леонидом Писным.

Выяснилось, что стоимость восстановления около 500 тыс. рублей. Негатив идет от жителей соседнего дома в соцсетях и СМИ: «Откуда мы возьмем эти полмиллиона чтобы починить кран? Вот нужен комментарий минстроя, что кран флюгерного типа, что ветер ему не страшен, но этого нет ничего, раздувается паника».

- Берем на контроль, через две недели надо решить вопрос. Кран в хозяйстве пригодится. И не 500 тыс. надо искать, загоняя их в угол, а искать инвестора, который кран отремонтирует и потом еще 20 лет будет им пользоваться, — адресовал предложение конкурсному управляющему губернатор Радаев.