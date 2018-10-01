2018-10-01T18:02:48+03:00
Общество

На восстановление башенного крана в Заводском районе нужно полмиллиона рублей

Жители боятся, что строительная конструкция упадет
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

Дольщики из ЖСК «Нагорный» (4-й Нагорный проезд) рассказали на совещании в правительстве о проблеме, которая внезапно возникла недавно. более 300 семей из соседнего, давно построенного дома заявили об опасности башенного крана, который находится на стройплощадке ЖСК. Оборудование на нем давно разграблено, фактически осталась только металлическая конструкция, которая, как считают соседи, может упасть и угрожает их жизням.

- Кран нужно восстановить и тогда он сам себя сможет разобрать, — отметил сенатор Сергей Аренин, который уже обсуждал эту тему со строителем Леонидом Писным.

Выяснилось, что стоимость восстановления около 500 тыс. рублей. Негатив идет от жителей соседнего дома в соцсетях и СМИ: «Откуда мы возьмем эти полмиллиона чтобы починить кран? Вот нужен комментарий минстроя, что кран флюгерного типа, что ветер ему не страшен, но этого нет ничего, раздувается паника».

- Берем на контроль, через две недели надо решить вопрос. Кран в хозяйстве пригодится. И не 500 тыс. надо искать, загоняя их в угол, а искать инвестора, который кран отремонтирует и потом еще 20 лет будет им пользоваться, — адресовал предложение конкурсному управляющему губернатор Радаев.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет