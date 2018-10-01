2018-10-01T16:04:40+03:00
Недвижимость

В объекты соцсферы Саратова начали подавать тепло

Для досрочного подключения абонентам следует подать заявки в «Т Плюс»
Екатерина Семенова
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Саратовский филиал «Т Плюс» начал подключение к отоплению клиентов согласно поданным заявкам. В настоящее время, до официального начала осенне-зимнего периода, тепло появилось в ГУЗ «Саратовская детская инфекционная клиническая больница №5», МДОУ Детский сад №196, МУЗ «Саратовская городская клиническая больница №10», ММУ роддом №2, ФБУН Саратовский НИИ «Роспотребнадзор».

Энергетики напоминают, что в рамках действующего законодательства потребители имеют право начать отопительный сезон раньше официального старта отопсезона 2018-2019 годов, который объявляют органы местного самоуправления.

Для включения отопления в объектах социальной сферы и жилых домах руководители организаций или управляющих компаний должны подать соответствующую заявку в Саратовский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», а также пакет документов, подтверждающий готовность коммуникаций абонента к приему теплоносителя и отсутствие задолженности за потребленный тепловой ресурс. В случае наличия задолженности – график ее погашения.

Заявки принимаются с понедельника по четверг с 8.00-17.00, в пятницу с 8.00-16.00 по адресу:

-· г. Саратов, ул. Чернышевского, 122 в офисе Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». Кабинет 100. Телефон: (8452) 98-65-09, 98-68-00.

-· г. Энгельс, пл. Свободы, 1, этаж 2. Телефоны: (8453) 76-70-27, 76-70-15.

-· г. Балаково, ул. Проспект Героев 23. Телефон: (8453) 32-20-20.

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