Николай Панков намерен встретиться с дольщиками ЖК «Южный» в Саратове
Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал в Телеграм-канале «Пара слов» пост, посвященный ситуации с обманутыми дольщиками.
- Сегодня на повестке дня рабочей группы по защите прав дольщиков и мой ЖК «Южный». Как у всех «абасовских» домов, ситуация очень сложная. Рассказал моим дольщикам о сегодняшней встрече с министерством строительства и профильным комитетом города. Обсуждалось, какие есть возможности предоставить людям квартиры в случае, если дом будет достраивать нецелесообразно — из-за плохой экономики, отсутствия коммуникаций на участке и так далее. Их могут взять на себя другие застройщики. Задача города — заинтересовать инвесторов предложениями, например, компенсационных участков. Будем совместно работать по этому вопросу. Возможно уже на той неделе проведем совместную встречу с дольщиками, — сообщил депутат.