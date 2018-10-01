Николай Панков намерен встретиться с дольщиками ЖК «Южный» в Саратове

1 Окт. 15:58 2018-10-01T15:58:19+03:00

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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал в Телеграм-канале «Пара слов» пост, посвященный ситуации с обманутыми дольщиками.

- Сегодня на повестке дня рабочей группы по защите прав дольщиков и мой ЖК «Южный». Как у всех «абасовских» домов, ситуация очень сложная. Рассказал моим дольщикам о сегодняшней встрече с министерством строительства и профильным комитетом города. Обсуждалось, какие есть возможности предоставить людям квартиры в случае, если дом будет достраивать нецелесообразно — из-за плохой экономики, отсутствия коммуникаций на участке и так далее. Их могут взять на себя другие застройщики. Задача города — заинтересовать инвесторов предложениями, например, компенсационных участков. Будем совместно работать по этому вопросу. Возможно уже на той неделе проведем совместную встречу с дольщиками, — сообщил депутат.