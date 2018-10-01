2018-10-01T15:58:19+03:00
Общество

Николай Панков намерен встретиться с дольщиками ЖК «Южный» в Саратове

Он продолжает защищать права граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал в Телеграм-канале «Пара слов» пост, посвященный ситуации с обманутыми дольщиками.

- Сегодня на повестке дня рабочей группы по защите прав дольщиков и мой ЖК «Южный». Как у всех «абасовских» домов, ситуация очень сложная. Рассказал моим дольщикам о сегодняшней встрече с министерством строительства и профильным комитетом города. Обсуждалось, какие есть возможности предоставить людям квартиры в случае, если дом будет достраивать нецелесообразно — из-за плохой экономики, отсутствия коммуникаций на участке и так далее. Их могут взять на себя другие застройщики. Задача города — заинтересовать инвесторов предложениями, например, компенсационных участков. Будем совместно работать по этому вопросу. Возможно уже на той неделе проведем совместную встречу с дольщиками, — сообщил депутат.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет