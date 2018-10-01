2018-10-01T12:34:12+03:00
Общество

Николай Панков пообщался с обманутыми дольщиками дома на Пензенской

Он пригласил их на сегодняшнее совещание в правительстве
Екатерина Семенова
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Николай Панков встретился с обманутыми дольщиками ЖСК "Пять звезд"Николай Панков встретился с обманутыми дольщиками ЖСК "Пять звезд"
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Депутат Государственной думы Николай Панков встретился с обманутыми дольщиками Саратова. В своем телеграм-канале «Пара слов» он сообщил, что по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина пообщался с дольщиками ЖСК «Пять звезд» на площадке дома на улице Пензенская.

- Непонятная проблема. Экономика дома складывается, есть застройщик, готовый начать работы. Но нет разрешения на строительство. Надо разбираться, почему не выдают. Может быть, какие-то вопросы по передаче земельного участка из собственности предприятия. Ситуация непростая, считаю, надо рассматривать ее на рабочей группе по решению проблем дольщиков, — написал депутат.

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Николай Панков рассказал, что пригласил инициативную группу на сегодняшнее заседание в правительстве, чтобы рассмотреть проблему с участием всех ответственных лиц.

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