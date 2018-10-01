2018-10-01T12:11:23+03:00
Общество

Николай Панков поднимет вопрос о дольщиках ЖСК «Пять звезд» на Пензенской

Вячеслав Володин поручил депутату проверить факты, изложенные в обращении к нему дольщиков
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков 30 сентября обсудил с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным его ближайшие встречи с жителями области.

- Он планирует в районах области встречаться с работниками здравоохранения и образования. Все встречи он проводит лично, в живом общении, — написал в своем телеграм-канале «Пара слов» Николай Панков.

По его словам, сегодня Володин поручил Панкову разобраться с дольщиками ЖСК «Пять звезд» на Пензенской.

- Проверить факты, изложенные ими в обращении к Володину. О слабой, с их слов, работе регпалаты и нежелании ответственных лиц решать их проблему с изменением вида разрешенного использования земельного участка, — сообщил депутат.

Он пообещал непременно заехать на улицу Пензенская перед посещением гимназии №5.

- Попрошу губернатора рассмотреть ситуацию с этим ЖСК сегодня на рабочей группе по защите прав обманутых дольщиков, — отметил Николай Панков.

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