Возле села Быков Отрог прогремел взрыв
Росгвардейцы уничтожили найденный в поле снаряд
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Росгвардейцы Саратова уничтожили боевой снаряд.
Как рассказали «КП-Саратов» в управлении Росгвардии, сообщение о боеприпасе поступило около 19.30.
Местный житель обнаружил снаряд в поле в километре от села Быков Отрог. Он вызвал специалистов. Инженерно-техническая группа ОМОН Росгвардии выехала на место ЧП и установила, что это крупнокалиберный осколочно-фугасный снаряд времен Великой Отечественной войны с взрывателем.
Росгвардейцы вывезли снаряд на безопасное расстояние и взорвали его.