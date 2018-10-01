Возле села Быков Отрог прогремел взрыв

1 Окт. 09:46 2018-10-01T09:52:42+03:00

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Росгвардейцы Саратова уничтожили боевой снаряд.

Как рассказали «КП-Саратов» в управлении Росгвардии, сообщение о боеприпасе поступило около 19.30.

Местный житель обнаружил снаряд в поле в километре от села Быков Отрог. Он вызвал специалистов. Инженерно-техническая группа ОМОН Росгвардии выехала на место ЧП и установила, что это крупнокалиберный осколочно-фугасный снаряд времен Великой Отечественной войны с взрывателем.

Росгвардейцы вывезли снаряд на безопасное расстояние и взорвали его.