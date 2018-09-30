В Саратове на Вавилова остановились трамваи

30 Сент. 18:06 2018-10-01T09:00:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове 30 сентября остановились трамваи №3.

Как сообщили активисты в соцсети «ВКонтакте», затор возник в 13:25.

- Прервано движение трамваев на улице Вавилова. «Тройки» от 6-й Дачной следуют с увеличенным интервалом, от Мирного переулка движения нет, — отметили в профильном паблике. — Рейсы №№9 и 10 от 1-го Просяного проезда и поселка Октябрьский следуют только до Детского парка. Вагоны 11-го маршрута от 6-го квартала следуют только до улицы Осипова.

Пассажиры пересаживались на другой транспорт.