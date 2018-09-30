В Балакове огонь уничтожил производственный цех

30 Сент. 16:34 2018-09-30T16:34:41+03:00

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В Балакове 29 сентября сгорело нежилое здание.

Как сообщили "КП-Саратов" в ГУ МЧС региона, экстренный вызов поступил в 12 ч. 22 м. Жители рассказали о загорании производственного здания на ул. Стадионная. На тушение выехали 12 огнеборцев на трех машинах, и в 14:30 огонь был полностью ликвидирован.

-Площадь, уничтоженная пожаром, составила 150 кв. метров. Причина ЧП устанавливается. В результате пострадавших нет, - отметили в главке.