В Энгельсе «Тойота» из Москвы вылетела на встречную полосу и протаранила ВАЗ

30 Сент. 11:35 2018-09-30T11:36:18+03:00

В «двенадцатой» пострадал 39-летний водитель и его 37-летний пассажир

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В Энгельсе вечером 29 сентября случилась авария.

Как сообщили в ГИБДД региона, ДТП случилось около 8 часов вечера у дома № 80 по улице Степной . По предварительным данным,19-летний парень, находясь за рулем автомобиля «Тойота Камри», вылетел на встречную полосу и врезался в ВАЗ-2112.

В «двенадцатой» пострадал 39-летний водитель и его 37-летний пассажир.

Их отвезли в больницу. Иномарка с госномерами из Московсокого региона, возможно, ехала транзитом.