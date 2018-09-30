В Энгельсе «Тойота» из Москвы вылетела на встречную полосу и протаранила ВАЗ
В «двенадцатой» пострадал 39-летний водитель и его 37-летний пассажир
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В Энгельсе вечером 29 сентября случилась авария.
Как сообщили в ГИБДД региона, ДТП случилось около 8 часов вечера у дома № 80 по улице Степной . По предварительным данным,19-летний парень, находясь за рулем автомобиля «Тойота Камри», вылетел на встречную полосу и врезался в ВАЗ-2112.
В «двенадцатой» пострадал 39-летний водитель и его 37-летний пассажир.
Их отвезли в больницу. Иномарка с госномерами из Московсокого региона, возможно, ехала транзитом.