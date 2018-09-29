Под Саратовом парни стащили из машины пистолет "Кольт" и деньги

29 Сент. 12:20 2018-09-29T12:21:07+03:00

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В Ртищевском районе Саратовской области 28 сентября стражи порядка раскрыли кражу.

Как сообщили "КП-Саратов" в ГУ МВД по Саратовской области, в ночь с 22 на 23 августа на улице Пушкина в Ртищево кто-то утащил из машины ВАЗ-2114 кошелек с 4 тыс. рублей и банковской картой, а также пневматический пистолет "Кольт". В главке отметили, что машина была не закрыта.

По горячим следам полицейские задержали криминальную четверку из местных жителей - 20, 18 и 17 лет. Похищенные средства и оружие изъяли.